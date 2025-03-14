Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Gökçeören Mahallesi’ni ziyaret ederek bölge halkının talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken bu kapsamda, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, Ali Filiz ve İsmail Akdeniz ile birim müdürleri Gökçeören Mahallesi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, bölge sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirildi.

Mahalle halkıyla birebir görüşmeler yapan heyet, çözüm odaklı bir yaklaşımla talepleri not aldı, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kaya'nın da hazır bulunduğu buluşmada, mahalle adına yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti.