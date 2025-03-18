Gölcük’te 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Etkinlikler kapsamında şehitler dualarla anıldı.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük’te, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Anıtpark’taki törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldılar.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gölcük Temsilciliği Başkanı Mehmet Uğur’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde de; İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Tören ardından Gölcük Şehitliği’ni ziyaret eden Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve beraberindekiler, Kuran tilaveti sonrasında şehitler için dualar ettiler.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda da program düzenlendi. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda; Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları Çanakkale konulu tiyatro oyunu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda, Gölcük’te ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılan “Çanakkale” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.