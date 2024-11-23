Kocaeli Gebze Eşrefbey İlkokulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü okul müdürü Hadi Eroğlu ve öğretmenlerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutladı.

Evren KIZILTAŞ/ Gebze (KOCAELİ İGFA)

Etkinlikler, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını İngilizce öğretmeni Esra Kara yaptı.

4/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Senem Şahin Badem’in rehberliğinde hazırladıkları anlamlı gösterileri sundular. Şehit öğretmenlerimiz için "Mağusa Limanı" türküsü seslendirilerek duygusal anlar yaşandı. Bu özel türküyü Eşrefbey İlkokulu Müdürü Hadi Eroğlu’nun güzel sesiyle dile getirmesi, törene ayrı bir anlam kattı.

Okulun öğretmenlerinden Aysun Kara’nın seslendirdiği "Benim Adım Öğretmen" şarkısı ise katılımcılardan büyük beğeni aldı. Öğrencilerin, “Başöğretmenim Hatıra Yeter” adlı işaret dili gösterisi, seyircilerden tam not aldı. Ayrıca, İngilizce şarkılar söyleyen öğrenciler ile öğretmenlerin maskelerle yaptığı sürpriz performanslar, törene neşe kattı.

Törenin kapanışında, Egzi Balcı Demir’in yönetimindeki "Seymen + Zeybek" gösterisi izleyenlerden yoğun alkış aldı ve büyük bir beğeni topladı.

Eşrefbey İlkokulu, öğretmen ve öğrencilerin ortak çabasıyla hazırlanan bu anlamlı etkinlik sayesinde 24 Kasım ruhunu tam anlamıyla yaşattı.