Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.KOCAELİ (İGFA) - Bu yıl 89 farklı branşta tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek spor okulları, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de sporla iç içe geçirmelerine olanak sağlayacak.

Kayıtlar, Gebze Belediyesi’nin dijital platformu olan https://sende.gebze.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken projede, çocuklar profesyonel eğitmenler eşliğinde hem yeni spor dallarını tanıma fırsatı bulacak hem de yeteneklerini geliştirme imkânı yakalayacak.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN “YAZ SPOR OKULLARI”NA DAVET

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her yıl büyük ilgi gören yaz spor okullarının bu yıl da yoğun katılımla geçmesini beklediklerini belirterek, “Çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini destekleyecek, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacak bu tarz etkinliklere büyük önem veriyoruz. Tüm çocuklarımızı yaz spor okullarımıza davet ediyoruz,” dedi.