Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, Çayırova 5. Kitap Günleri’ne özel çalışma gerçekleştirdi. Fuar alanında hazırlanan stantta özel bireyler, eski kitaplardan hazırladıkları kitap ayraçlarını katılımcılara hediye ederken, ayrıca kitap günlerine katılım sağlayacak yazarlara hediye edilecek tablolar da yine özel bireylerin ellerinden çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, yaptıkları özel çalışmalarla alkış toplamaya devam ediyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi sayesinde sosyal yaşama daha iyi tutunan ve hayata geçirdikleri çalışmalarla büyük beğeni kazanan özel bireyler, son olarak Çayırova 5. Kitap Günleri’ne damga vurdu. Bugün ziyaretçilerine kapılarını açan Çayırova 5. Kitap Günleri alanında hazırlanan stantta eski kitaplardan hazırladıkları ve özenle boyadıkları kitap ayraçlarını fuara katılan ziyaretçilere hediye etti.

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Ayrıca Çayırovalı özel bireyler, Çayırova 5. Kitap Günleri’nde dikkat çekecek bir çalışmaya daha imza attı. Özel bireylerin Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde, kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru tablolar, söyleşi gerçekleştiren yazarlara hediye edilecek. Kitap Günleri’nin ilk gün konuğu olan Sıtkı Aslanhan’a bu özel tabloyu hediye eden Çayırova Belediye Başkanı, “Bu tablolar Engelliler Merkezi’mizde eğitim alan özel bireylerimiz tarafından hazırlandı, kendilerine teşekkür ediyoruz ellerine sağlık” dedi.