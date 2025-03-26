Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, Çayırova Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçedeki mezarlıklarda bakım gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmalarını gerçekleştirerek, kabristanları bayrama hazır hale getirdi.

Günler öncesinde başlayan çalışmalar kapsamında Akse Mezarlığı, Şekerpınar Mezarlığı ve Yeni Mezarlık alanında yapılan bakım, form budama ve temizliğin ardından, kabristanlar ziyarete hazır hale getirildi.

Bayram ve arefesinde Çayırovalı ilçe sakinlerinin yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlık alanlarında vatandaşların ziyaretlerini daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi için yoğun bir çalışma yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını tamamladı. İlçedeki üç mezarlıkta yapılan bakım ve onarım çalışmaları, ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı.