Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ile yaptıkları akademik iş birliğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın Bursa Uludağ Üniversitesi ile hayata geçirdiği akademik iş birliği seminerlerinin ilki gerçekleştirildi.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Bülent Nuri Kılavuz tarafından 'Erken Osmanlı Sanatı Mimarisi' konulu seminer verildi.

Seminerde Prof Dr. Bülent Nuri Kılavuz tarafından Orta Asya’dan Osmanlı’nın kuruluşuna kadar geçen zamanın kronolojik olarak anlatılırken, bu zaman diliminde oluşan kültürün Osmanlı’nın erken dönem sanatına yansımalarının örnek eserleri ile birlikte detaylandırıldı.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, akademik iş birliği kapsamında oda üyelerine eğitimi veren Türk ve İslam Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Bülent Nuri Kılavuz ile Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi Müdürlüğü ve katılım sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti. Başkan Erçevik, bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini söyledi.