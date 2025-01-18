Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendilerine yönelik yapılan “Yıllık 200 milyon TL’ye mama alım ihalesi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sosyal medyada paylaşılan “Yıllık 200 milyon TL’ye mama alım ihalesi” bilgisinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sosyal medyada, bir teknik şartname sayfasının kopyası üzerinden dolaşıma sokulan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizi hedef alan ‘Yıllık 200 milyon TL’ye mama alım ihalesi’ bilgisi tamamen yanlıştır. Aynı paylaşımda sokak hayvanları için Türkiye’nin en büyük barınağına sahip belediyemize, ‘Neden barınak yapmıyorsunuz?’ şeklinde anlamsız bir itham ve soru da yöneltilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yasaların öngördüğü ölçülerde, toplumun ihtiyacı doğrultusunda sokak hayvanlarına yönelik üzerine düşen sorumlulukları tüm hassasiyetiyle yerine getirmektedir.

KURUM VE KURULUŞLARA MAMA DESTEĞİ VERİLİYOR

Bir yandan Türkiye’nin en büyüğü olan mevcut barınağını büyütmekte, bir yandan ilçe belediyeleriyle imzalanan protokol kapsamında yenilerinin yapımına devam etmektedir. Her yıl yalnızca bu barınaklarda değil, ilçe belediyeleri ve sokak hayvanlarının sahiplenilmesine yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına da söz konusu ihale kapsamında mama desteği verilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda yıllık mama bütçesi 40-50 milyon TL civarıdır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.”