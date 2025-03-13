Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ilçe ziyaretleri kapsamında Derince'de özellikle bitme aşamasına gelen yeni belediye binası hakkında detaylı bilgi aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ilçelerde devam eden çalışmaları Ramazan ayında da yakından takip ediyor.

Derince Belediye Başkanı Av.Sertif Gökçe ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban da eşlik etti.

Başkan Büyükakın ilk olarak geçen dönem inşaatına başlanan ve artık bitme aşamasına gelen Derince Belediyesi yeni hizmet binası inşaatına gitti.

Toplam 10 bin 800 metrekarelik alanda 4 bodrum, 5 normal olmak üzere 9 kattan oluşan binada otopark, arşiv, teknik bölümler, ilçe belediyesi müdürlükleri, başkan ve başkan yardımcıları odaları ile 429 metrekarelik meclis salonu yer alacak. Zemin ve 1.katta Komek sınıfları olması planlanıyor.

Başkan Büyükakın, buradan İSU tarafından Derince Denizciler Caddesi ile çevre cadde ve sokaklarda devam eden altyapı çalışmalarını inceledi. Bu kapsamda 4 bin 130 metre içme suyu, 3 bin 850 metre kanalizasyon, 300 metre yağmur suyu hattı yapılıyor. Ayrıca bin 870 metre içme suyu, bin 300 metre kanalizasyon hattı ve 65 metre yağmur suyu hattı bu çalışma kapsamında tamamlanacak. Bölgedeki Vural Sokak-Engin Caddesi arasındaki çalışmalar tamamlandı. Engin Caddesi-Bahar Caddesi arasındaki imalat ise devam ediyor.

Başkan Büyükakın, Derince’de yapılacak yeni çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Derince Deniz Mahallesi’nde, eski Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda yeni bir kültür merkezi projesi de hayata geçiriliyor. Yaklaşık 3 dönüm alanda inşa edilecek proje kapsamında, çok amaçlı salon ve konferans salonu yer alacak. Bölgenin sosyo-kültürel hayatına büyük katkı sunması beklenen proje, ilçenin ihtiyaçlarına uygun biçimde şekillendiriliyor.