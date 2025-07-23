‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi ile hareket ederek öğrencilere ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lise yeni hizmet binası tanıtıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan Akademi Liseler’de her geçen yıl birbirinden fark yaratan çalışmalarla lise ve lise mezunu öğrencilere yepyeni bir vizyon kazandırıyor.



Akademik çalışmalar, yardımcı kaynaklar, salon programları, tematik kamplar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan Akademi Liseler sınav yolculuğunda gençlere destek oluyor.

11 ilçede bulunan 12 merkezde faaliyetlerine devam eden Akademi Liseler’den 2019-2025 yılları arasında 21 bin 149 öğrenci aktif olarak faydalandı.

TANITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gençlerin eğitimine katkı sunmak ve onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lise yeni hizmet binası için tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Cahit Zarifoğlu’nun kızı Betül Zarifoğlu, eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin ardından, Akademi Lise’de eğitim alan öğrenciler Türk Bayrağı ile Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının renklerini içeren balonlarla süslenmiş bisikletleri ile tören alanına gelerek misafirleri selamladı.

Törende öğrencilere seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Buralarda öyle güzel felsefeyle gençler yetişsin ki, kabınız iyilikle dolsun” ifadelerini kullandı.

Spor, edebiyat, bilim ve şehircilikte başarısı olan bir nesil yetiştirmenin sadece 25 senelik bir çabadan ibaret olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Genç nüfusa sahip ülkelerde bu yaklaşım biçiminden hareketle yola çıkmalıyız. Batının inşa ettiği dünyanın insanlığa huzur getirmediğini görüyoruz. Bir tarafta devasa üretim makinası çalışıyor. Adına kapitalizm dediğimiz makina insanlığı mutlu etmiyor. Bunu Ortadoğu ve Uzakdoğu’da yaşananlarda görüyoruz. Filistin’de olup bitenler kelimelerle anlatılamaz oldu. Betül Hanım’ın kolundaki Filistin sembolü oradaki katliama, zulme ve insanlık dışı olan her şeye karşı sessiz bir çığlık. Eğer aşağının bir ölçüsü varsa bunun ölçüsü İsrail’dir. Biz refah ve mutluluk içerisindeyiz. Oradaki çocuklar açlıktan ölüyor. Bu insanlığın gittiği yol, yol değil. Buna ses çıkartmamak da insanlık değil" dedi.

Büyükakın, 11 ilçede Akademi Liseler faaliyet gösterdiğine vurgu yaptı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, bu işin 10 yıla dayanan bir hikâyesi olduğunu belirterek, emeği geçenlere, Başkan Büyükakın ve ekibine teşekkür etti. Özlü, buna benzer bazı çalışmaları Genc-i Ala adı altında Başiskele’de yaptıklarını söyledi.

Programın onur konuğu Betül Zarifoğlu ise yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin kültür-sanat konusunda birçok şehrin ilerisinde. Kocaeli diğer illere oranla gerçekten büyük fark oluşturduğuna dikkati çekerek, "Örneğin Kocaeli’de gerçekleştirilen fuarlar her zaman daha gösterişlidir. Cahit Zarifoğlu ismi birçok yere verildi. Okul olduğu zaman bizim için çok daha anlamlı oluyor. Babamın yaşadığı hayata daha uygun olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, Akademi Lise'nin sınıflarını gezdi, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın ayrıca öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.