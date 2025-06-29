Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 döneminde 48 öğrencisini mezun etti; İzmit ve Gebze’deki yıl sonu konserleri büyük alkış aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim dönemini başarıyla tamamladı. Müzik Bölümleri, İzmit ve Gebze’de düzenlenen mezuniyet konserleriyle yeteneklerini sergiledi. Batı ve Halk Müziği bölümlerinden 48 öğrenci mezun olurken, konserler sanatseverlerden tam not aldı.

İzmit’teki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Batı Müziği Bölümü öğrencileri, çello, keman, piyano, klasik gitar, bağlama, elektro gitar, ses eğitimi ve klarnet branşlarında performans sergiledi. Gebze’deki konserde ise bağlama, piyano, klasik gitar ve keman öğrencileri sahne aldı. Eğitmenlerin gururla izlediği öğrenciler, klasik eserleri başarıyla sunarak alkış topladı.

ORFF ORKESTRASI’NDAN RENKLİ GÖSTERİ

Konservatuvarın Orff Orkestrası, elementer müzik ve hareket eğitimiyle dikkat çekti. Orff-Schulwerk yaklaşımıyla çocukların sanatsal ifade becerilerini geliştiren orkestra, melodik ve didaktik performanslarıyla beğeni kazandı. Bu yaklaşım, yerel yönetimler arasında yalnızca Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı’nda uygulanıyor.

Konservatuvar Sorumlusu Hasan Giraycan Aytaç, 7 sanat bölümü ve 29 branşta eğitim verdiklerini belirterek, destekleri için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Aytaç, eğitmenlere de geleceğin sanatçılarını yetiştirme çabaları için çiçek takdim ederek, “İyi ki varsınız” dedi.

Mezun öğrenciler, 3-4 yıllık eğitim süreçlerinde kendilerine ışık tutan konservatuvar ve eğitmenlerine teşekkür etti