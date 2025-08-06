Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında Başislele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi D-130 Karayolu üzerinden Millet Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan Başiskele Kasap Durağı Altgeçidi geçici olarak trafik akışına kapatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında D-130 Karayolu üzerindeki çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Başislele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi D-130 Karayolu üzerinden Millet Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan Başiskele Kasap Durağı Altgeçidi geçici olarak trafik akışına kapatıldı.

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bugün) trafiğe kapatılan Kasap Durağı Altgeçidi’ndeki çalışmaların 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.30’a kadar sürmesi planlanıyor.

Çalışma süresince tüm sürücü ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine uyması, alternatif güzergahları kullanması isteniyor. Sürücüler için D-130 Karayolu ile Millet Caddesi bağlantısının sağlanması için Yuvacık Kavşağı ve Karşıyaka Kavşaklarının bağlantı yolları alternatif güzergahlar olarak belirlendi.