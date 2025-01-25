İzmir Bornova Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde yapımını tamamladığı KKTC Parkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Rauf Denktaş’ın 101. doğum günü olan 27 Ocak’ta açılıyor.İZMİR (İGFA) - Parkta, Denktaş’ın büstü, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarı Bülent Ecevit’in barışı vurgulayan sözüyle süslenmiş bir kaya anıtı, Kıbrıslı Türk Şair Osman Türkay’ın şiiri ve 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin anısının yaşatılacağı bir alan yer alacak. Bornova Laleleri de kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına Bornova ve Lefkoşa’da kök salacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: “KKTC Parkı tarihimize, değerlerimize ve kardeşliğimize duyulan saygının simgesi olacak” dedi.

27 Ocak’ta açılıyor

Yapılan düzenlemelerle Kıbrıs Barış Harekatı ile o dönemde yaşananların anlatılacağı ve Kıbrıs Türk Toplumu önderlerinin onurlandırılacağı KKTC Parkı’nın açılışı 27 Ocak Pazartesi günü saat 12.30’da gerçekleşecek. Açılış törenine Denktaş ailesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs gazileri ve Bornova’nın kardeş kenti LAÇ(Lapta-Alsancak-Çamlıbel)Belediye Başkanı Fırat Ataser katılacak.

Anıları ve isimleri yaşatılacak

Atatürk Mahallesi’nde Hürriyet Bulvarı ile Türkay Caddesi’nin kesiştiği üç dönümlük alandaki parkta, Rauf Denktaş’ın büstü Kıbrıs’taki kabrine dönük şekilde yerleştirildi. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarı Bülent Ecevit’in barışı vurgulayan sözüyle süslenmiş bir kaya ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın liderlerini simgeleyen üç Akdeniz Servisi yer aldı. Ayrıca, iki kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen Osman Türkay’ın şiiri ve Denktaş’ın hayatını anlatan bilgilendirme panoları parkın ziyaretçilerini karşılayacak.

Şampiyon Melekler de unutulmadı

KKTC Parkı, yalnızca Kıbrıs tarihini değil, Kahramaraş merkezli 6 Şubat Depremi’nde bir spor organizasyonu için bulundukları Adıyaman'da hayatını kaybeden 35 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisinin anısını da yaşatacak. Depremde yaşamlarını yitiren öğrencilerin isimlerinin yer aldığı pano, Türkiye’de ilk kez Bornova’da bu parkta yer alacak.

Bornova Laleleri kardeşlik bağları için kök salacak

KKTC Parkı’nın yalnızca bir yeşil alan değil; tarihimize, değerlerimize, barışa ve kardeşliğimize duyulan saygının bir simgesi olacağını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Parkımızdaki büstün önüne yaptığımız çiçekliğe Bornova Lalesi soğanlarını dikerek üzerini Rauf Denktaş’ın kabrinden alınan toprak ile örteceğiz. Aynı şekilde Bornova Laleleri de Denktaş’ın Lefkoşa’daki kabrine dikilecek. Bu laleler aramızdaki güçlü bağların bir simgesi olacak” dedi. Başkan Ömer Eşki ayrıca KTTC’den bir spor organizasyonu için geldikleri Adıyaman’da depreme yakalanan gençlerin kaybının herkesin yüreğinde derin bir yara açtığını da ifade ederek, “Bornova olarak onların anılarını yaşatmak, sorumluluğumuz ve görevimizdir” diye konuştu.

N’apan Kafe ile keyifli buluşmalar

Park, Kıbrıs kültürüne dair detaylarıyla da dikkat çekiyor. Kıbrıs ağzında “Nasılsın, ne yapıyorsun?” anlamına gelen “N’apan” isimli kafe, mahalle sakinlerine ve ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkânı sunacak.