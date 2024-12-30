Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, Kızılay Osmangazi Kadın Teşkilatı Gönüllüleri anlamlı bir yardım faaliyetine daha imza attı. Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Köyü ile Göynükbelen Köyünü ziyaret eden Kızılay Osmangazi Kadın Teşkilatı gönüllüleri ilkokul öğrencilerinin soğuk kış günlerini daha sıcak ve konforlu geçirmeleri için ihtiyaçlarını karşıladı.BURSA (İGFA) -Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, Kızılay Osmangazi Kadın Teşkilatı Gönüllüleri anlamlı bir yardım faaliyetine daha imza attı. Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Köyü ile Göynükbelen Köyünü ziyaret eden Kızılay Osmangazi Kadın Teşkilatı gönüllüleri ilkokul öğrencilerinin soğuk kış günlerini daha sıcak ve konforlu geçirmeleri için ihtiyaçlarını karşıladı.

Ziyaretler kapsamında, okullarda eğitim gören tüm çocuklara bot, mont ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Gönüllülük ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirilen etkinlik, çocukların mutluluğunu artırırken köy halkının da büyük takdirini topladı.

Kızılay Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Esin Öztok etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kış aylarının zorluklarını en çok hisseden kesimlerden biri de çocuklarımızdır. Onların daha sağlıklı, sıcak ve güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak bizler için mutlulukların en büyüğüdür. Bu tür yardımlarla iyilik hareketimizi büyütmeye devam edeceğiz.”