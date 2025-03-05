Coca-Cola Türkiye’nin desteğiyle, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğinde gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı’na başvuru süresi 15 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 10. yaşını kutlayan Kız Kardeşim Projesi, 2023’te başlattığı Yıldızlar Karması Programı’nı sürdürüyor.

Coca-Cola Türkiye’nin desteğiyle ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğiyle hayata geçirilen program; sanat, spor, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik alanlarında aktif olarak çalışan, ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş genç kadınlara maddi ve ayni destek sağlamayı amaçlıyor.

Genç kadınların başarılarını güçlendirmesi için fırsatlar sunan Yıldızlar Karması Programı’na başvurular 15 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Başvurular https://basvuru.yildizlarkarmasi.com/ adresi üzerinden yapılabiliyor.