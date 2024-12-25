Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, aralık ayı encümen toplantısında, “Belediyelerin SGK ve vergi borçları gündemden düşmüyor. Kurumların karşı karşıya gelmesi kimsenin faydasına değildir. Burada yapılacak olan oturup ortak çözümler üzerinde uzlaşmaktır.” dedi.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin aralık ayı encümen toplantısı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında İzmir’de Bergama Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Başkan Aras, “Bu toplantıya ev sahipliği yapan Bergama Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yılın son toplantısında Başkan Aras konuşmasına, Balıkesir’de yaşanan patlamada ve Muğla’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı. Başkan Aras, “Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz gün Muğla’da yaşanan elim helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 görev şehidimizi sonsuzluğa uğurladık. Milletimizin başı sağ olsun, ailelerine sabır diliyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: “BELEDİYELER BİRLİĞİMİZİN TANINIRLIĞINI ARTTIRMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPTIK”

2024 yılının Kıyı Ege Belediyeler Birliği için verimli bir yıl olduğunu kaydeden Başkan Aras, “Daha çok gelecek projelerimizi konuştuk ve üye belediyelerimiz ile ilişkileri belirli bir noktaya getirdik. Aynı zamanda Belediyeler Birliğimizin tanınırlığını arttırmak için gerekli çalışmaları yaptık. Ülkemizde hem bölgesel hem ulusal sorunlar var. Suriye meselesi belli bir noktaya kadar geldi. Misafir ettiğimiz göçmenlerin geri dönmesi söz konusu. Suriye’de yeni bir oluşum var. Biran önce bölgenin istikrara kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER CİDDİ GELİR KAYIPLARI YAŞADI VE YENİ YÜKLER BİNDİRİLDİ

SGK ve vergi borçları hakkında konuşan Başkan Aras, çözüm odaklı yaklaşım olması gerektiğini savundu. Başkan Aras, “Belediyelerin SGK ve vergi borçları gündemden düşmüyor. 5 belediyemize haciz gönderildi. Kurumların karşı karşıya gelmesi kimsenin faydasına değildir. Burada yapılacak olan oturup ortak çözümler üzerinde uzlaşmaktır. Belediyelerin mali yapıları 2023 yılının Mayıs ayından sonra çok bozuldu. Genel seçimden sonra mevcut dolar kuru, akaryakıt fiyatları ve piyasadaki girdi maliyetleri yaklaşık 7 kat arttı. Personel giderlerinin artması belediyelerin bütçesini yönetilemez hale getirdi. Bu belediyeler 2 yıl pandeminin ardından ciddi gelir kayıpları yaşadı. Belediyelerin gelirlerinde ekstra bir iyileştirme yapılmazken bu arada farklı kararlar ile belediyelerin üzerine yeni yükler bindirildi. Örnek olarak 2028 yılına kadar her belediyenin bir barınak yapması gerekiyor. Bunun yanı sıra, belediyeler günümüzdeki ekonomik ve sosyal sıkıntılardan kaynaklı sorunları azaltmak için kendi görevlerinin dışına çıkıp özellikle sosyal alanlara ciddi katkılar yapıyor. Buda belediyelerin bütçesel açıdan sıkıntıya düşmesine yol açıyor. Burada çözüm odaklı yaklaşımın çok uygun olacağını düşünüyoruz.” dedi.

BELEDİYELERİMİZİN MERKEZİ BÜTÇEDEN POZİTİF AYRIMCILIKLA DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Belediye gelirlerini artırıcı bazı kararların alınması gerektiğini söyleyen Başkan Aras, “Bizler kıyı belediyeleri olarak artan turizm baskısı ve göç sebebiyle mevcut nüfusumuzun çok daha fazlasına hizmet ediyoruz. Belediye gelirlerini artırıcı bazı kararlar alınması gerektiğini değerlendirdik. Özellikle merkezi bütçeden kaynak aktarılırken resmi nüfusunun çok daha üstünde nüfus taşıyan ve o nüfusa hizmet etmeye çalışan belediyelerimizin merkezi bütçeden yine bir pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: “SELÇUK BELEDİYESİ’NİN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ

Selçuk Belediyesi’nin bütçesine ciddi bir katkı sunan otoparkın ellerinden alınmasını eleştiren Başkan Aras, “Efes’te Selçuk Belediyemizin yaklaşık 50 yıldır kullandığı bir otopark var. Bu otopark aslında onların bütçelerine ciddi bir katkı sunarken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir kararıyla ellerindeki gelir alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devrediliyor. Oradan gelecek paraya Bakanlığın değil Belediyemizin ihtiyacı var. Bu yüzden bu konunun yargıda olduğunu biliyoruz ama bu konunun yeniden değerlendirilerek otoparkın Selçuk Belediyesi’ne iade edilmesini talep ediyoruz. Belediyeler yerel hizmetlerin tam anlamıyla yapıldığı yerlerdir. Merkezi hükümetin teşkilatlanamadığı alanlarda yerel yönetimler burada görevlidir. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler bir bütündür. Selçuk Belediyesi’nin bu konudaki mücadelesini destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ARAS: “ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİYLE DAHA BAŞARILI OLACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ

2025 genel kurulunu Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bodrum’da yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Aras, “Belediyelerimizin mevzuat açısından eğitime ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Belediyelerimize görev başı eğitim şeklinde bu eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl genel kurulumuz yapılacak. Genel kurulumuzu Mayıs 2025’te Muğla Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde Bodrum’da yapmayı kararlaştırdık. Yine geçtiğimiz yaz döneminde encümen üyeleri olarak Güney Ege Birlik Başkanı olan Rodos Belediyesi’ni ziyaret etmiştik. Belediyelerimizden Birliğimize gelen talepler var. Bu talepleri encümen toplantımızda değerlendirdik ve Ankara’ya giderek hem Belediyeler Birliğimizin hem de Bakanlıklarımızın imkânlarından faydalanarak belediyelerimizin ihtiyaçlarını aktarmayı kararlaştırdık. Belediye Birliğimizin yönetim kademesinde de liyakatli arkadaşlarımızdan bir ekip kurup komisyonları aktif çalışmayı planladık. Ortak akıl ve işbirliğiyle daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. 2024 yılını kapattığımız bu ayda tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz, sağlık ve mutluluk içinde güzel bir yıl geçirmelerini diliyoruz.” dedi.