Alternatif müziğin kendine has sesi Kıvılcım Ural, müzik yolculuğunda yepyeni bir sayfa açıyor! 10 şarkılık ikinci albümünün ardından yayımlayacağı ilk teklisi “Kalbim Yanardağ”, Kıvılcım Ural’ın müzikal yolculuğunu gözler önüne seriyor.İSTANBUL (İGFA) - Rock ve alternatif türlerdeki duruşuyla dikkat çeken Kıvılcım Ural, bu kez pop müziğe cesur bir adım atıyor. “Kalbim Yanardağ”, sadece tarz değişikliğini değil, aynı zamanda duygusal bir dönüşümün de habercisi niteliğinde.

Söz ve müziği Kıvılcım Ural’a ait olan şarkının aranje ve düzenlemesi, sektörde birçok önemli projeye imza atmış başarılı prodüktör Sabi Saltıel tarafından yapıldı.

Klibin yönetmen koltuğunda ise yaratıcı dokunuşlarıyla tanınan Damla Demircioğlu oturuyor. Renkli ve cüretkâr sahneleriyle dikkat çeken video klip, şarkının duygusal gücünü görsel olarak da yansıtıyor.

“Kalbim Yanardağ”, ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıklarını özgürlük temasıyla harmanlayan sözleri, güçlü vokali ve modern altyapısıyla dinleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanıyor.

Kıvılcım Ural imzası taşıyan “Kalbim Yanardağ”, 25 Temmuz itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında!