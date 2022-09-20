Gökçedere Beldesinde Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve kitapseverler ile buluşan Eğitimci-Yazar çift ziyaretçiler ile bol bol kültür, sanat, tarih ve edebiyat sohbeti yaparak kitap imzaladı.

60’dan fazla kitabı basılan Doç. Dr. Hasan Aktaş yaptığı açıklamada eserlerimde topluma çok yönlü olarak katkıları bulunan insanların, önemli şahsiyetlerin hayatlarını farklı açılardan geniş kitleler ile paylaşmaya çalışıyorum. Şeyh Bedrettin’in hocası Bayburtlu Hemşerimiz Ekmeleddin Baberti, Fatih’in Hocası, Osmanlı Devleti’nin İlk Şeyhülislamı Molla Fenari’nin ve Divan Şairi Ahmedi’nin hocası yine Ekmeleddin Baberti fakat biz toplum olarak Bayburt’da yaşayan insanlar olarak Ekmeleddin Baberti’yi ne kadar tanıyoruz. Almanya’da Goethe’yi anlatan her yıl 3 bin civarında kitap basılıyor. Bizler Mülk Suresinin tefsiri olan Ekmeleddin Baberti’yi neden anlatmıyoruz, tanıtmıyoruz insanlarımıza bunu büyük bir eksiklik olarak görüyorum.

Yunus Emre, Sahabe Efendilerimizden Ebuzer’in yolunda ilerlemiş, kainatı insanlığı okumuş, Kur’an-ı Kerimi yaşamış, şiire dönüştürmüş adeta yaşayan bir Kuran’dır. İnsanlık düzelecekse bununla düzelir. Bu düzelme ilimle okumak ile olur.

İsmail Maşuki, 21 yaşında Kanuni döneminde Şehit ediliyor. Maşuki’nin hayatını anlatan ilk araştırma eseri, kısa ömrüne sığdırılan o fırtınalı yaşamı kitapseverler ile buluşturdum.

Sinop’dan Batuma kadar Karadeniz’in tamamı, Balkanlar ve Anadolu’nun büyük kısmında insanlar Sarı Saltuk ile Müslüman oldu. Sarı Saltuk’un 150 yerde türbesi var. Hacı Bektaş ve Sarı Saltuk, Hoca Ahmet Yesevi’nin talebesi Balkanlar tanıyor okuyor sahipleniyor Sarı Saltuk’u da biz neden böyle büyük bir hazineden haberdar değiliz. Eserlerimde tüm bu önemli şahsiyetleri, ismini sayamadığım çok değerli kişilerin hayatlarını çok yönlü olarak anlatıyorum. Kitap olmayan ev açık hapishane gibidir dedi.

Gökçedere Beldesi’nde geçmiş yıllarda yaşayıp vefat eden yazdığı eserler ile bölge halkını etkileyen Pulurlu Aşık Süleyman Ruhi ve Ülfet Kalfa Şeker’in de yakınları ile görüşen Doç. Dr. Hasan Aktaş bu 2 önemli şahsiyetin eserlerini gelecek nesillere aktarmak için üzerlerinde büyük bir sorumluluk hissettiğini belirterek Aşık Süleyman Ruhi ve Ülfet Kalfa Şeker’in yazılı eserlerinin kendisine ulaştırılması durumunda bunları inceleyerek Üniversite bünyesinde resmi kayıtlara girilerek Öğrencilere tez konusu yapılıp daha detaylı çalışma ile kamuoyuna bu önemli eserlerin kazandırabileceğini belirtti. Pulurlu Aşık Süleyman Ruhi’nin yakını Ersin Başkan ise yaptığı açıklamada Rahmetli Ruhi’nin hayatını yaşadığı evde ben sonradan uzun yıllar geçirdim evin duvar taşlarının arasında Büyük Şairin yazdığı eserlerin rulo şeklinde sarılıp saklandığına şahit oldum. Şimdi bu eserleri Türk Edebiyatına kazandırmak için toparlayıp Hasan Aktaş Hocamıza teslim edeceğiz dedi.

Doç. Dr. Hasan Aktaş ayrıca kendisine kültürel etkinliklerde kullanmak üzere alan tahsisi yapılırsa Gökçedere Beldesi sınırları içerisinde Kütüphane, Toplantı konferans salonu vb. etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkezi hayata geçireceği projesini Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ile paylaştı. Başkan Bakır bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile de görüşerek Gökçedere Köy Müzesinin de içinde olabileceği Kültür – Sanat Merkezini Beldemize kazandırabileceğimizi söyledi.

Haber: Arif AZAK