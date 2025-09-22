Mudanya Belediyesi, gençler, öğrenciler ve kitap-kahve tutkunları için yeni bir buluşma noktası olan “Mola Mudanya”yı hizmete açtı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kitap, kahve, düşünce ve sohbetin buluştuğu bu mekan, Mudanya’nın kalbinde bir nefes alanı olacak" dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, gençlerin ve öğrencilerin ders çalışabileceği “Mudanya Mola Kitap Cafe”nin açılışını gerçekleştirdi.

Yeni Mahalle 2. Hanımeli Sokak’ta, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binası karşısında yer alan tesisin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile gençler ve Mudanyalılar katıldı.

BAŞKAN DALGIÇ: “MUDANYA’NIN KALBİNDE BİR NEFES ALANI”

Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kafenin kitap, kahve, düşünce ve sohbetin bir araya geldiği bir mekan olarak tasarlandığını belirtti.

Amaçlarının gençlerin hayatın koşuşturmacasında nefes alabileceği, yeni fikirler üretebileceği bir ortam oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, kültür, sanat, kitap ve sporla dolu bir Mudanya hedeflediklerini söyledi. Yerel ekonomiyi destekleyen projeler devam ederken, bu mekan farklı fikirlerin tartışıldığı, birlikte eğlenilen bir buluşma noktası olacağını belirten Başkan Dalgıç, projede emeği geçenlere ve Mudanyalılara teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR’DEN TEBRİK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi dokusuna ve kültürel mirasına yakışan bu mekanın Mudanya'nın kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk getireceğini söyledi. Saldız, 7. Mudanya Kitap Fuarı’ndan sonra açılışı gerçekleşen Mola Kitap Cafe, her yaştan hemşerimiz için bir buluşma noktası olacak" dedi.