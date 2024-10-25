Havalar soğumaya başlarken yazlık ayakkabılara veda ediliyor. Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde ayakkabı ve bot seçimleri şimdiden başladı. Uzmanlar ise kışlık ayakkabı seçerken dışına değil içine bakılması gerektiği konusunda uyarıyor.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kış aylarında kar ve yağmur, ayakkabılarımızın su geçirmesi riskini artırır. Bu nedenle, su geçirmez malzemeden yapılmış ayakkabıları tercih etmenin, ayakları kuru tutmanın en etkili yolu olduğunu belirten uzmanlar, “Ayakkabının iç kısmında sıcak tutacak bir yalıtım bulunması, soğuk havalarda ayaklarınızı korumanıza yardımcı olur. Yün veya polar astar, ayaklarınızı sıcak tutarak konfor sağlar. Karla kaplı zeminler, kayma riskini artırır. Bu nedenle, derin dişlere sahip kaymaz bir taban seçmek, hem güvenliğinizi artırır hem de yürüyüşünüzü kolaylaştırır. Kauçuk tabanlar, bu konuda en iyi tercihlerden biridir.” diye ifade ediyor.

“ANATOMİK YAPIYA UYGUN AYAKKABILAR GİYİN”

Ayak yapısına uygun ayakkabıların tercih edilmesinin de önemli olduğunun altını çizen uzmanlar, kış ayakkabılarında, ayak destek sistemleri ve iyi bir iç taban seçiminin uzun süreli yürüyüşlerde konfor sağlayacağını belirtiyor. Uzmanlar, “Anatomik yapıya uygun ayakkabılar, ayak sağlığınızı korumak için önemlidir. Klasik botlar, spor ayakkabılar veya şık çizme modelleri arasında, hem işlevsel hem de estetik açıdan tatmin edici seçenekler bulabilirsiniz.” diyor.

Kış aylarında ayakkabı seçiminin yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık ve güvenlik açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren iyi bir kış ayakkabısının dışına değil içine bakılması gerektiğini ifade ediyor.