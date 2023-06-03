İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yıl sonu gösterisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başladı. Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler, okulun bahçesinde birbirinden güzel gösterilerini sergileyerek doyasıya eğlendi. Program, mezuniyet töreni ile devam ederek öğrencilere temsili mezuniyet belgesi verildi.

Kır Çiçekleri Anaokulu tarafından hazırlanan yıl sonu programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.