Toplantıda Vali Epcim, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin, köylerin alt yapı hizmetlerini yerine getirmek ve mahalli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulan mahalli idare birimleri olduğunu ve Özel İdarelerle koordineli bir şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde, 2004 yılında başlatılan KÖYDES projesi sayesinde birliklerin etkin hale geldiğini ve birçok altyapı yatırımının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Vali Cüneyt Epcim, toplantıda söz alan köy muhtarlarını dinleyerek, köylere hizmet götürme konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla kesintisiz hizmet sunulacağını ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Dr. Talha Övet, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit, KHGB Müdürü Erkan Karakoyun, Birlik Encümen Üyeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve muhtarlar katıldı.