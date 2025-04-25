Keşanspor U17 futbol takımı, 2024-2025 sezonunun en kritik karşılaşmasına çıkıyor. Edirne Saraçhane Stadı’nda Şükrüpaşaspor ile karşı karşıya gelecek olan genç yetenekler, gruptan çıkabilmek ve Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için galibiyet arayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Saraçhane Stadı'nda şampiyonluk için randevusunu Şükrüpaşa ile gerçekleştirecek olan Keşanspor için bu karşılaşma adeta bir final niteliği taşıyor.

Her iki takım da 15 puanla grubun zirvesinde yer alırken, kazanan takım, grubu lider tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşma öncesi Keşansporlu gençler, sıkı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı.

Keşanspor U17 takımına bu önemli maçta başarılar dileyen spor kamuoyu, genç futbolcuların bu kritik sınavdan galibiyetle ayrılacağına inanıyor.

Takımın hedefi; önce galibiyet, sonra Türkiye finallerinde Edirne ve Keşan’ı en iyi şekilde temsil etmek.