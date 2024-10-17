Edirne'nin Keşan ilçesinde görev yapan bir imam, görevini ihmal ettiği iddiasıyla sürekli olarak Kaymakamlığa şikayet edilmesi üzerine şikayetçi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre İmam M.K., aynı kişi tarafından defalarca e-posta yoluyla yapılan şikayetlere maruz kaldı. Söz konusu şikayetlerin asılsız olduğunu belirten imam M.K, şüpheli Ö.C. hakkında iftira suçundan işlem başlatılmasını talep etti.

Son olarak 11 Ekim'de yaşanan bu durum üzerine gündeme gelen olayla ilgili İmam M.K., yaptığı açıklamada, görevini en iyi şekilde yaptığını ve bu tür asılsız suçlamalarla karşılaşmanın kendisini üzdüğünü ifade etti.