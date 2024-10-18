Edirne'de Keşan Belediyesi’nin 'Hoş geldin Bebek' projesi sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sürdürülen projede son olarak Birgül ve Bahattin Altuntop çiftinin oğulları Çınar, Ebru ve İsmail Emre Meydan çiftinin kızları Elisa, Zeynep ve Mehmet İbrahim Deliağa çiftinin oğulları Ahmet Kerem’i evlerinde ziyaret edilerek kendilerine Keşan’a 'hoş geldin' denildi.

Keşan Belediyesi’nden yapılan sosyal medya paylaşımında “Yavrularımıza aileleri ile birlikte sağlık ve başarı dolu bir ömür diler, ailelerimizi tebrik ederiz. Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak şehrimizde hayata başlayan minik hemşehrilerimize de merhaba demek ve asker ocağına uğurlamak için gençlerimizi de ziyaret etmek istiyoruz. Bunun için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müzü veya 153 arayarak bizlere bilgi vermeniz yeterli olacaktır.” ifadelerine yer verdi.