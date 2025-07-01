Resmi Gazete’de yayımlanan kararname kapsamında Cemalettin Yılmaz’ın yerine görevlendirilen Mercan, Keşan’daki görevine resmen başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kararnameyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’ın yerine atanan Yalova Valisi Aziz Mercan dün Keşan’daki görevine başladı.

İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, yeni görevine başlayan Kaymakam Aziz Mercan’ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Mercan da nazik ziyareti için Demir’e teşekkür etti.