Edirne’de düzenlenen 2025 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası yarı finalinde Keşan DOÇEK, Edirne Veteranlar’ı 3-1 yenerek finale yükseldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonuyla düzenlenen 2025 Kurum ve Kuruluşlar Arası Voleybol Turnuvası yarı finalinde Keşan DOÇEK Voleybol Takımı, Edirne Veteranlar’ı 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Karşılaşma, yüksek tempolu ve çekişmeli anlarıyla “erken final” olarak nitelendirilirken, tribünleri dolduran seyircilerin coşkusu maça renk kattı.

DOÇEK, oyun disiplini ve takım ruhuyla galibiyete uzandı.

FİNALDE TEKRAR HASKÖYLÜLER

Keşan Prefabrik’in desteğiyle finale çıkan DOÇEK, ilk eleme turunda 2-0 yendiği Edirne Hasköylüler Derneği ile yeniden karşılaşacak. Final maçının tarihi henüz açıklanmadı.

DOÇEK RUHU SAHADA

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, galibiyet sonrası gurur duyduklarını ifade ederek, “Edirne’de Keşan’ı temsil etmek bir sorumluluk. Farklı mesleklerden gönüllü sporcularla takım ruhunu sahaya yansıttık. Bireyselliğin öne çıktığı bugünlerde bu değerin önemi bir kez daha ortaya çıktı” dedi. Eşme, DOÇEK’in doğa sporlarındaki ekip anlayışını voleybola taşıdığını vurguladı: “Kaçkar Dağları’nda yürüyen, Orta Asya’da motor süren ekiplerimiz gibi, voleybol takımımız da aynı ruhu Edirne’de sergiledi.

Başkan Eşme, Keşan Prefabrik’e teşekkür ederken, oyuncuların özverisine, seyircilerin coşkusuna, hakemlerin adaletine ve organizasyona şükranlarını sundu.