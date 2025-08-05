Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (KESADER) Başkanı Kemal Erçalık, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker’i ziyaret etti. Görüşmede, KOBİ’lerin üretim altyapısı, makine-teçhizat yatırımları ve yeşil dönüşüm odaklı projeler ele alındı. 22 Ağustos’a kadar devam eden Yeşil Dönüşüm Destek Programı’na vurgu yapıldı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (KESADER) Başkanı Kemal Erçalık, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik üretim altyapısı, makine-teçhizat yatırımları ve ortak proje çalışmaları konuşuldu.

ERÇALIK: “ESNAFIN PROJE TEMELLİ DÜŞÜNMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

KESADER Başkanı Erçalık, esnafın sadece günlük kazanç değil, proje temelli bir vizyon benimsemesi gerektiğini belirterek, “Finansal destek kadar eğitim ve danışmanlık içeren projelere ihtiyaç var. İmalat sektöründeki KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüm ve verimlilik esaslı yatırımlar yapmasını teşvik ediyoruz” dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölgede imalat sektörüne yönelik desteklerin devam ettiğini vurguladı.

2025 destek programımızda yeşil dönüşüm ve kaynak verimliliğine odaklandıklarını belirten Şeker, "22 Ağustos’a kadar sürecek başvuru dönemi, KOBİ’ler için büyük bir fırsat. KESADER ile iş birliğimiz, eğitim ve danışmanlık programlarıyla güçlenecek” dedi.

Toplantıda ORAN’ın “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” da gündeme geldi. Çevre dostu üretim teknolojilerine geçiş yapmak isteyen KOBİ’lere hibe ve danışmanlık desteği sağlanacağı belirtildi. KESADER ve ORAN, önümüzdeki dönemde eğitim toplantıları ve proje geliştirme atölyeleri düzenleme konusunda anlaştı.