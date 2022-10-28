25 yıllık ses ve sinema sanatçısı olan Keremay Ata 2014 yılında çıkardığı “derin darbe trol” romanı ile edebiyat dünyasına adım attı hakkında bir çok haber yapılan sinema tadındaki romanının senaryo çalışmasını da tamamlayan yazar şimdilerde yeni bir roman heyecanını yaşamakta uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığı yeni romanın baya bir iddialı olduğunu belirtiyor.

Okurlarının yeni romanını çok beğeneceğine inanıyor , “HOŞ GELDİN HAYATIM “adını taşıyan sinema tadındaki romanın diğer roman gibi Bursa da geçmesi Bursa’nın tanıtımında önemli rol oynayacağını belirten yazar okuyucuya hem duygusal olma hem de empati yapma olanağı sağlıyor ilk romanında dünyada ilk olma gururunu yaşayan yazar bundan sonraki süreçte eserlerini sinemalaştırmak için çaba sarf edeceğini belirtiyor.

33 yıldır Bursa’da ikamet eden Karadenizli sanatçı oyunculuğu ve şiirlere kattığı güzel yorumuyla da şiir severlerin ilgi odağında olmayı başarmaktadır. Son zamanlarda kaleme alıp sahnelediği “SEYİT ONBAŞI” oyunuyla da dikkatleri üzerine çeken sanatçı Bursa büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan kültür ve sosyal işler dairesi başkanlığına bağlı kütüphaneler müdürlüğünün bir şubesinde kütüphane memuru olarak çalışmaktadır.

Sanata dair bir çok projeye sahip olan yazar Bursa’ya sanat ve edebiyat alanında değer katmaya devam edeceğini belirterek insanlığa yaşarken eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor olmanın haklı gururunu taşıdığını belirtti.

Bizde kendisine çıktığı bu sanat yolculuğunda başarılar diliyor yolu açık olsun diyoruz.