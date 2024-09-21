Gemlik Belediyesi, Katlı Otopark altında kurulan Kent Aşevi’nde sıcak çorba ikramına başladı. Aşevi açılışına Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in yanı sıra önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Kent Lokantası’nda günlük olarak hazırlanan taze çorba, hafta içi her sabah, 8.00 ile 9.00 arasında ihtiyaç sahiplerine ikram edilecek.

Sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarından dolayı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’i kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal destek çalışmalarını tüm belediyelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de, ilçede yaşayan hiçbir yurttaşı ayırmadan, herkese ihtiyaçları doğrultusunda eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını, belediye kaynaklarını yurttaşlara en faydalı şekilde kullanmayı ilke edindiklerini dile getirdi.