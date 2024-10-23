Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu ve Edirne Arama Kurtarma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Ulusal Kentsel Enkaz Arama Kurtarma Tatbikatı” geçtiğimiz Pazar günü Edirne’de gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi ve Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) arasında imzalanan “Olası Doğal Afetlere Karşı Ortak Tatbikat, Seminer Eğitim ve Sosyal Etkinliklerin Yürütülmesine Dair İşbirliği Protokolü” çerçevesinde yapılan tatbikata, Edirne EDAK, Balıkesir GÖNDAK, Yalova K-77, Keşan KEDAK, Lüleburgaz LÜDAK, MEB AKUB (Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği), Anadolu Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDAK) ve SETUR ekipleri yeraldı. Tatbikata ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Çorlu Belediyesi ekipleri de gözlemci olarak katıldı.

150’den fazla arama kurtarma personelinin görev aldığı bu büyük çaplı tatbikatta, olası bir deprem ve afet anında nasıl organize olunacağı, enkaz kurtarma, ilk yardım ve acil müdahale gibi kritik süreçler test edildi.

AFAD ekipleri de tatbikat sürecini yakından takip ederek, çalışmalara katkı sağladı.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, gün içerisinde tatbikat alanına sabah ve akşam saatlerinde giderek ekiplerin hem gündüz, hem de gece çalışmalarını yakından takip etti, ekip liderlerinden bilgi aldı. Başkan Gencan Akın, Belediye ve Edirne Arama Kurtarma Derneği arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen tatbikatın, ekiplerin koordinasyonunun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

KEDAK’IN BAŞARISI GÖZLERDEN KAÇMADI

Öte yandan, Edirne’de gerçekleştirilen tatbikata, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) de katıldı.

Dernek Başkanı Gökhan Yumuşak, bu tatbikat öncesinde Keşan’da da arazi arama ve enkaz arama kurtarma tatbikatları yaptıklarını belirterek, “Edirne’deki tatbikata da 17 kişilik ekibimizle katılarak, başarılı bir görev gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerek Keşan’daki ekibimizle, gerekse AKDF’ye bağlı ekiplerle çalışmalarımızı sürdürmeye ve ekibimizin eğitimini artırmaya devam edeceğiz. Tatbikatta emeği geçen herkese ve ulaşım için bize araç tahsis eden Keşan Belediye Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.