Keçiören Belediyesi ile Eğitim Hayallerine İnananlar Rotary Kulübü iş birliğinde “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde meme kanserinde tanı ve erken teşhisin önemi katılımcılara aktarıldı. Kadınların yoğun katılım gösterdiği seminere Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Gündoğdu, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Meryem Bozkurt, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar, Eğitim Hayallerine İnananlar Rotary Kulubü Kurucu Başkanı Av. Funda Ünlü, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.ANKARA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, “Meme kanseri ne yazık ki yaygın bir hastalık. Kimi zaman olumsuz neticelerle de sonuçlanabiliyor. Bu anlamda bilinçlenmek çok önemli. Ben de Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan adına konuşan bir başkan yardımcısı olarak sizlere her zaman destek olacağımızı buradan belirtmek isterim. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Tüm kadınlarımıza sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

MERAK EDİLENLER YANIT BULDU

Doç. Dr. Erkan Öztürk ve Doç. Dr. İsmail Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, erken teşhisin ve tedavi sürecinin önemi vurgulandı. Seminerde, meme kanseri risk faktörleri, meme taraması, meme kanserinin evreleri gibi birçok konu ele alındı. Meme kanseri taramasının yaş gruplarına göre hangi sıklıkla yapılması gerektiğinin altı çizilen seminerde estetik ameliyat konusunda plastik cerrahiye ilişkin merak edilen konular da anlatıldı. Seminerin sonunda düzenlenen soru cevap kısmında kadınlar merak ettikleri soruların yanıtlarını öğrenme fırsatı buldu.