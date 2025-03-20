Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin doğu bölgesindeki 31 mahallenin içme suyu talebini karşılayacak 350 milyon TL’lik dev projeyi yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, proje kapsamında 8 bin 200 metrelik hattın bin 500 metresinin tamamlandığını, yeni içme suyu depolarının temellerinin atıldığını duyurdu.KAYSERİ (İGFA)- Şehirdeki su altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Doğu Bölgesi 1’inci Etap İçme Suyu Temin Projesi, şehrin doğusundaki 31 mahallenin su talebini karşılamak için önemli bir adım olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 350 milyon TL'lik bir yatırımla gerçekleştirilecek olan projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Doğu Bölgesi 1. Etap İçme Suyu Temin Projesi ile bölgedeki su altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin edeceğiz" dedi.

Büyükkılıç, proje kapsamında Beştepeler Terfi Merkezi’nden başlayıp İldem ve Beyazşehir’e kadar uzanacak toplam 8 bin 200 metrelik hattın bin 500 metresinin tamamlandığını vurgulayarak, “Ayrıca, Beştepeler Terfi Merkezi ile Konaklar ve İldem’de yapılacak yeni içme suyu depolarının temelleri de atıldı. Bu projeyle birlikte, mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacak ve bölgedeki su talebine uzun vadeli çözümler sunulacak” diye konuştu.

Daha önce yapılan çalışma ile Dokuzpınarlar mevkiinden gelen su, Beştepeler tesislerine kadar ulaştırılarak, şehrin bir bölümüne buradan su verilmişti. Aynı projenin devamı olarak ‘Doğu Bölgesi 1. Etap İçme Suyu Temin Projesi Yapım İşi’ tüm hızıyla sürüyor.

Kayseri'nin "Sürdürülebilir Şehirler Master Planı" kapsamında stratejik bir adım olarak öne çıkan bu proje, su kaynaklarının verimli kullanımını artıracak ve bölgenin altyapı kapasitesini iyileştirecek. Dokuzpınarlar’dan alınan su, Beştepeler’den Talas’a pompalanacak ve bu süreçte yeni çelik iletim hatları, pompa istasyonları ve yardımcı yapılar inşa edilecek. Böylece, su sıkıntıları önlenecek ve Kayserililer için güvenli bir içme suyu temini sağlanacak.

Proje tamamlandığında, Kayseri’nin doğu bölgesindeki 31 mahalleye daha verimli bir içme suyu temin edilmesi hedefleniyor. Bu sayede çevresel sürdürülebilirlik sağlanırken, kentin yaşam kalitesi de önemli ölçüde artacak.