Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde yaşayan ulu çınarlar, 30 hobi bahçesinde, bitkilerle adeta hem terapi alıyor hem de keyif dolu anlar yaşıyor. Toprağı sevip, yetiştirdiklerini sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinleri, hayatı sıkı sıkıya tutmaya devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında 2002 yılından bu yana hizmet veren Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, yaşlı bireylerin sadece bakıma değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da desteklendiği sıcak bir yuva olmayı sürdürüyor. Burada, ulu çınarlar hem hayatın neşesine ortak oluyor hem de kendi yaşamlarına anlam katıyorlar.

Huzurevi Müdürü Mehmet Akbaş, “Hobi bahçelerimiz tamamen yaşlılarımıza tahsis edilmiştir. Yaklaşık 30 hobi bahçemiz var. Yaşlılarımız burada hem terapi yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Gübreleme, fide dikimi ve sulama gibi süreçlerde destek oluyoruz ama tüm emek onların. Onlar için burası, hayatla bağlarını güçlendiren bir alan” ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 69 yaşındaki Ali Bozkurt, bahçesinde, domates, biber ve salatalık yetiştirdiğini söyleyerek, günün büyük bir bölümünü bahçede geçirmenin kendisine huzur verdiğini vurguladı.