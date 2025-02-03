Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımında büyük bir ilerleme kaydedilen Mutfak Sanatları Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Projeyi değerlendiren Büyükkılıç, “Mutfak Sanatları Merkezi’miz tüm lezzet tutkunlarının uğrak noktası olacak” dedi.KAYSERİ (İGFA) - 1 milyon 260 bin metrekarelik alan içerisinde spor alanları, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, etkinlik alanları, oyun parkları gibi birçok sosyal donatısı ile hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki önemli tesislerin çalışmaları sürüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içeresinde hayata geçirilen ve gastronomi alanında değer katacak Mutfak Sanatları Merkezi’ne de ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, projeyi yakından takip ediyor. Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi çalışmalarını yerinde inceleyerek, gelinen son durum hakkında kurmaylarından bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, daire başkanları ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydedilen ve kentin gastronomide lezzet sofrası olacak Mutfak Sanatları Merkezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapımında sona geldiğimiz Mutfak Sanatları Merkezi’ndeyiz. Kayseri’mizin zengin gastronomi kültürünü yaşatacak ve lezzetlerimizi misafirlerimize tattıracağımız Mutfak Sanatları Merkezi’miz tüm lezzet tutkunlarının uğrak noktası olacak” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerine de emeklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.