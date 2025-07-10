Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2025’in ilk yarısındaki yatırımlar ve projeler değerlendirilirken, koordinasyon konuları masaya yatırıldı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda 2025 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantı, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve koordinasyon gerektiren konuların görüşülerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenlendi.

Vali Çiçek, açılış konuşmasında, “Bu toplantının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2025’in ilk altı ayındaki yatırımları ve devam eden projeleri değerlendirmek, kurumlar arası iş birliğini artırmak için buradayız. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri’deki mevcut ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi sundu.