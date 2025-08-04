Kayseri Ticaret Borsası tarafından Kocasinan ilçesinde yürütülen jeotermal kaynaklı seracılık projesinde önemli bir gelişme daha yaşandı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Projenin üçüncü sıcak su sondaj kuyusu da başarıyla tamamlandı. Yapılan testlerde, yerin derinliklerinden 65 derece sıcaklığında ve 60 litre/saniye debiye sahip suya ulaşıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kayseri’nin bereketli toprakları, bir kez daha jeotermal zenginliğini cömertçe paylaştı. İlk iki kuyudan aldığımız başarılı sonuçların ardından, üçüncü kuyudan gelen bu müjdeli haberle heyecanımız en üst seviyeye ulaştı. Bu sonuç, projemizin geleceği için sadece bir adım değil, adeta bir sıçrama tahtası olmuştur.” dedi.

Jeotermal kaynakların verimli kullanımıyla birlikte, Kayseri’nin yılın dört mevsimi üretim yapabilen modern ve sürdürülebilir bir tarım merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Başkan Bağlamış, “Bu başarı, yalnızca seracılık projemizin değil, aynı zamanda şehrimizin tarım ve enerji alanında öncü bir konuma yükselmesi açısından da büyük önem taşıyor. Elde edilen jeotermal kaynak, yerli ekonomiye katkı sağlayacak, istihdamı artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracaktır.” diye konuştu.

Recep Bağlamış, açıklamasının sonunda projeye emek veren teknik ekip başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Bu müjdeli haber, projemizin başarı hikayesine yeni ve parlak bir sayfa daha eklemiştir. Kayseri’nin jeotermalden doğan bu yeni gücüyle, şehrimizi daha aydınlık ve daha bereketli yarınlara taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.