Kayseri Talas Belediyesi, tarım ve hayvancılığı destekleyen uygulamalarıyla yerel üreticiye can suyu olmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de hayvancılıkla uğraşan küçük işletmelere destek olmak amacıyla Alaybeyli Mahallesi’nde Talas Belediyesi'ne ait 116 dekar tarlada yem bitkisi ekimi yapıldı.

Yüzde 35 Macar fiğ, yüzde 35 yem bezelyesi, yüzde 15 buğday ve yüzde 15 tritikale karışımından oluşan 4’lü yem karışımı, haziran ayının ikinci yarısında biçildi, kurutuldu ve balyalanarak dağıtıma hazır hale getirildi.

Toplamda 24 ton 700 kilogram kuru ot elde edilen çalışmada, yaklaşık 4 tonluk bölüm, Talas Belediyesi tarafından yürütülen Ali Dağı 360 Mini Çiftlik Projesi kapsamındaki hayvanlar için ayrıldı. Geriye kalan 20 ton 700 kilogram kuru ot balyası ise kilosu 6 TL bedelle talepte bulunan 27 üreticiye ulaştırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Biz Talas’ta sadece şehri değil, kırsalı da kalkındırmanın gayreti içindeyiz. Özellikle küçük ölçekli işletmelerimizin üretimden kopmaması ve hayvancılığın sürdürülebilir olması adına bu tür destekleri çok önemsiyoruz. Belediyemize ait arazilerde yetiştirilen yem bitkilerini üreticimize uygun koşullarla sunarak hem ekonomilerine katkı sağlıyor hem de yerli üretimi destekliyoruz. Bu anlayışla kırsal kalkınma projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca bu vesileyle tüm çiftçilerimizin Hasat Bayramı’nı yürekten kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum.”