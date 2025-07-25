İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı’nın çağrısıyla kurulacak komisyonun belirsiz amaç ve işleyiş kuralları nedeniyle İYİ Parti’nin bu komisyonda yer almayacağını açıkladı. Dervişoğlu, komisyonun İmralı ve terör örgütü taleplerini meşrulaştırabilecek faaliyetlere zemin hazırlayabileceği endişesini vurguladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı tarafından önerilen yeni komisyonun kuruluşuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Dervişoğlu, komisyonun Anayasa veya TBMM İçtüzüğü’nde tanımlı daimi ya da geçici ihtisas komisyonlarından biri olmadığını, siyasi partilerin temsiline dayalı gayriresmî bir düzenleme olduğunu belirtti.

“KOMİSYONUN AMACI VE İŞLEYİŞİ BELİRSİZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM İçtüzüğü’nde komisyonların çalışma usul ve esaslarının açıkça tanımlandığını, kuruluş sürecinde amaç, kapsam, hedef, dayanak ve sürenin net bir şekilde gerekçelendirildiğini ifade ettiğini ancak, TBMM Başkanı’nın yazısında, kurulacak komisyonun amacı, gündemi ve çalışma yöntemine dair hiçbir detayın yer almadığını vurguladı. Dervişoğlu, “Komisyon karar alacak mı? Alınacaksa, oy çokluğu mu yoksa nitelikli çoğunluk mu aranacak? Bu temel işleyiş kuralları bile belirtilmemiştir” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ TALEPLERİNE MEŞRUİYET SAĞLAMAYACAĞIZ”

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, daha önce de ifade ettikleri gibi, “İmralı Canisi ve onun eli kanlı örgütünün talep ve beklentilerini meşrulaştıracak hiçbir faaliyetin içinde olmayacaklarını” yineledi.

Dervişoğlu, “Netice itibarıyla, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunarım” diyerek partisinin kararını açıkça ortaya koydu.