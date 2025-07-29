Kayseri Talas Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen orman yangınına karşı yürütülen söndürme çalışmalarına destek veriyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ekipleri, yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine yardımcı olmak üzere bölgeye gönderildi.

Yangının kontrol altına alınması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan destekle, Talas Belediyesi’nin duyarlılığı bir kez daha ön plana çıktı. Belediye ekipleri, koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürerek söndürme ve soğutma faaliyetlerine su tankeriyle katkı sunuyor.

“ZORLU SÜREÇTE DESTEĞİMİZ TAM”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada, “Yangınla mücadele eden tüm kahramanlara minnettarız. Biz de bu zorlu süreçte elimizden gelen desteği vermek için Kahramanmaraş’tayız. Dualarımız ve gücümüzle bölge halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.