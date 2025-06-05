Vatandaşların hayatına dokunan uygulamalarıyla dikkat çeken Kayseri Talas Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Gelinlik Evi açıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Kayseri Talas Belediyesi tarafından hayata geçecek Gelinlik Evi, temmuz ayı başında düzenlenecek bir defile ile hizmete girecek.

Gelinlik Evi projesi hakkında kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yine farklı ve renkli bir uygulama ile hemşehrilerimizin karşısındayız. Hemşehrilerimizin hayatına dokunan, işlerini kolaylaştıran çok sayıda projemizin yanına şimdi de Gelinlik Evi’ni ekliyoruz. Düğün yapacak çiftlerimize kolaylık sağlamak amacıyla uygun şekliyle gelinlik temin ederek, mutlu günlerine katkı sağlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Yalçın, temmuz ayının ilk günlerinde düzenleyecekleri bir defile ile de Talas Gelinlik Evi’nin açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.