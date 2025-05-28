Kayseri Talas Belediyesi, şehrin incisi ilçede yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatları sunmaya devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Düzenlenecek ihaleyle Kayseri Talas’ın gözde yerlerinden Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde toplam 31 parça villa parseli ile Mevlana ve Harman mahallelerinde 2 dairenin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

İlk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Akçakaya Mahallesi’nde Ali Dağı’na nazır 5 villa parseli satışa çıkarılacak.

Bu taşınmazların ihalesinin ardından Endürlük Mahallesi’ndeki yine Ali Dağı’na nazır 26 villa parseli satışa sunulacak.

Her iki bölgedeki taşınmazların yatırımcısına 36 aya kadar taksit imkânı sunulacağı ihalelerden sonra Mevlana ve Harman mahallelerindeki 2 adet dairenin satışına geçilecek.

İhaleler, Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.00’te başlayacak.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420, 2421 ve 2422 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin