Türkiye’de projesi yarışmayla belirlenen ilk ve tek millet bahçesi olan Kayseri Talas Millet Bahçesi, görkemli bir törenle hizmete açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi’nin çevreye duyarlı ve vizyoner şehircilik anlayışını yansıtan Talas Millet Bahçesi, resmen hizmete girdi. Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi jandarma yanındaki 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje, sadece Talas’ın değil, tüm Kayseri’nin nefes alacağı yeni bir cazibe merkezine dönüştü.

“TALAS’IN YEŞİL MİRASI 12,3 METREKAREYE YÜKSELDİ”

Açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeye ilişkin detayları paylaşarak şunları söyledi: “Tam 2 yıl süren inşaat sürecinin ardından, 180 milyon TL maliyetle tamamladığımız Talas Millet Bahçemizi halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bedelin 46 milyon TL’si bakanlığımızdan sağlanan hibe kredi, geri kalanı ise belediyemizin öz kaynaklarından karşılandı. Bu yatırımla Talas’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,3 metrekareye yükselttik.”

Başkan Yalçın, millet bahçesinde bulunan sosyal donatılar hakkında da şu bilgileri verdi: “Burada 26 bin endemik bitki, 5 bin 500 ağaç, 42 bin çalı ve 70 bin metrekarelik çim alan mevcut. Ayrıca tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, engelli parkı, bilim ve nostalji temalı parklar, seyir terası, kamelyalar, otoparklar ve birçok dinlenme noktası yer alıyor.”

“ÇEVREYE KATKISI ÖNCEDEN HESAPLANAN İLK PROJE”

Projenin peyzaj mimarı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ise konuşmasında Talas Millet Bahçesi’nin çevresel etkiler açısından Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekti. Proje Mimarı İsmail Kocataş da konuşmasında, tasarım sürecinin temelinde doğaya ve kültüre uyum fikrinin yattığını ifade etti.

“KAYSERİ ÇOK GÜZEL, AMA TALAS BİR BAŞKA GÜZEL”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de alandaki atmosferin etkileyici olduğunu vurgularken, “Anneler, babalar, çocuklar; herkes burada. Yeşilin ortasında mutluluk var. Talas, gerçekten bir başka güzel. Bu bahçe akşam ışıklandırmasıyla da adeta masal diyarı gibi. Çocuklarımla birlikte sık sık burada olacağız. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı favorimdi ama artık bir yenisi daha var" dedi.

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN YALÇIN’A AYAKTA ALKIŞ

Vali Çiçek, Başkan Yalçın’ın hizmetlerinden övgüyle bahsederken, alandakilere ayakta alkışlattı. Çiçek, “Başkanımız personeline nezaket gösterip ayağa kalkmaya davet etti alkışlattı. Ben bu işin mimarı belediye başkanımızı ayağa kaldırıyorum. Başkanım seni Talaslılar adına alkışlıyoruz. Ben de bu mahallede oturduğum için özellikle teşekkür ediyorum başkanım.” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ COŞKUSU ŞANTİYE’DEN YÜKSELDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri projeye emek veren isimlere plaket takdim etti ve kurdele kesimiyle birlikte Talas Millet Bahçesi resmen açıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Talas Belediyesi işçilerinden oluşan “Grup Şantiye” sahne aldı. Vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi, şarkılara eşlik ederek açılış coşkusunu doyasıya yaşadı.