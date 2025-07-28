Kayseri Talas Belediyesi, eğitime yönelik vizyon projelerine bir yenisini daha ekliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta“Matematik Köyü” projesi kapsamında Akçakaya Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının dönüştürülmesi için yerinde incelemelerde bulunuldu.

Eğitim odaklı dönüşüm projeleriyle dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmaların ardından yaptığı açıklamada, "Matematik Köyü Projemiz için Akçakaya Mahallemizde bulunan eski okul binasının dönüştürülmesi noktasında incelemelerde bulunduk. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanıldı.

Proje hayata geçtiğinde, matematiğin deneyimlenerek öğrenilebileceği, doğayla iç içe, gelişmiş bir eğitim ortamı Akçakaya'da hayat bulacak.

“Matematik Köyü”nün hem kırsal kalkınmaya, hem de bilimsel eğitime katkı sağlaması hedefleniyor.