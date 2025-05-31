Kayseri Talas Belediyesi’nin 'Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği' adı altında başlattığı organizasyon çocuklara keyifli bir yaz geçirtecek.KAYSERİ (İGFA) - Önceki yıllarda hayata geçen ‘Gezici Kütüphane Okuma Şenliği’ ile birleştirilen uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

22 kırsal mahallenin yanı sıra Kayseri Talas'ın merkez noktalarında düzenlenecek etkinliğin ilk adresi Kuruköprü Mahallesi oldu. Her hafta farklı bölgelerde devam edecek şenlikte minikler hem kitap okuyor hem de geleneksel çocuk oyunlarını oynuyor.

Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalarına, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine, halat çekme yarışlarından çuval yarışına kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor.

“TEŞEKKÜRLER BAŞKAN AMCA”

Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Başkan Yalçın’a teşekkürlerini gönderdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını “Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle ifade etti.

VELİLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de oldukça memnun kalıyor. Hazırlanan kağıtlara boyama yaparak eğlenen veli Fatma Şahin, “Çocukluğuma geri döndüm. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım” derken, bir başka veli Gizem Şahin, “Çocuklarım için çocukluğuma geri döndüm” ifadesini kullanarak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI'NDA BULUŞALIM

Öte yandan programın ikincisi 31 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda gerçekleştirilecek.