Kayseri Talas Belediyesi tarafından su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi amacıyla mutfaklardaki atık yağlar için başlatılan ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası’nda en fazla yağ toplayan işletmeler ödüllendirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Bir işletmede düzenlenen programa Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iş yeri sahipleri katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen programda konuşan Başkan Yalçın, geri dönüşüm ve sıfır atık konularına büyük önem verdiklerini belirterek, belediye tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

“ÇEVRECİ BELEDİYE TALAS”

Başkan Yalçın, yapılan geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına değinerek, “Çocuklarımıza bu bilinci geliştirmek amacıyla anaokulları ve anasınıflarına eğitim seti yerleştirdik. Liseler arası çevre yarışması düzenledik. Okullar arası atık pil toplama kampanyası düzenledik, en çok pil toplayanları ödüllendirdik. Yaptığımız çalışmalar karşılığında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’den ‘Sıfır Atık’ ödülü aldık. Kısa süre önce de su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mutfaklarda oluşan atık yağlar için ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası’ başlattık. Kampanya dahilinde binalara ve işletmelere bitkisel atık yağ toplama bidonları dağıttık. Şimdi ise kampanya kapsamında en çok atık yağ toplayan işletmelerimizi ödüllendiriyoruz” dedi.

ÇEVRECİ İŞLETMELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından Talas’ta en çok bitkisel atık yağ toplayan 7 işletmeye takdir belgesi, temizlik malzemeleri ve fotokopi kağıdı gibi hediyeler verildi.

Düzenlenen törende işletme sahipleri Serkan Çetinkaya, Selahattin Öztuncer, Gökhan Çakır, Sinan Duran, Cengizhan Adıgüzel, Melisa Somtaş ve Özkan Arı ödüllerini aldı.