Kayseri Talas Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programında altı haftalık bölüm tamamlandı. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek programların altıncısında eğitimci yazar Mustafa Urhan, gençlere roman ile ilgili birikimlerini anlattı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programında gençlerle buluşan eğitimci yazar Mustafa Urhan, roman dalında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Yazarlık merakıyla programa gelen gençlerin pürdikkat dinlediği seminerde Urhan, kendisine niçin yazmalıyım sorusunu sorarak yazarlığa başladığını ve eser bırakmak arzusunun ön planda olduğunu anlattı.

Kültür ve sanata gönül verenlerin buluştuğu ve Talas Belediyesinin klasikleri arasına giren Yazar Okulu Seminerleri programının sonunda eğitimci yazar Mustafa Urhan’a plaket verildi.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Düzenlenecek programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.