Çalışma hayatının yanında günlük yaşamda gerek duyulan konulara da önem veren Kayseri Talas Belediyesi’nde personele ilk yardım ile ilgili eğitim programı düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kızılay Talas Şubesi işbirliğiyle Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitime, birim müdürleri, belediye hizmet binasında çalışanlar ile sahada görevli personel katıldı.

Yoğun ilgi gösterilen programın açılışında konuşan Talas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Metin Kaş, ihtiyaç duyulan her alanda eğitimler düzenlendiğini belirterek, bunlardan birinin de ilk yardım konusu olduğunu söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Kızılay gönüllüsü ve Kayseri Şehir Hastanesinde görevli Dr. Tayfun Yılmaz, ilk yardımın hayati bir husus olduğunu anlattı.

“İLK YARDIMI 7’DEN 70’E HERKES YAPABİLİR”

Dr. Yılmaz, günlük hayatta bilerek ya da bilmeyerek ilk yardımın yapıldığını ifade ederek, “İlk yardım eğitimi her zaman işimize yarayacak bir konu. Biliyorsunuz ülkemizde farklı konularda olaylar yaşanabiliyor. Korona, deprem, yangın, çığ düşmesi, sel gibi olaylarda insanların yardıma ihtiyacı olabiliyor. Bu tür konularda ilk yardımın önemi daha çok ortaya çıktı. Sizlere günlük karşılaşılan olaylarla ilgili ilk yardım bilgilerini anlatmaya çalışacağım. İlk yardımı 7’den 70’e herkes yapabilir. Ve yapıyorsunuz da. Şu anda da yapıyorsunuz ama yaptığınızın farkında değilsiniz. Mesela birinin ayağı tökezleyip düşse hemen yanındaki arkadaşı 112’yi aramıştır. Bir olay esnasında ilk yapılacak iş olay mahallinin güvenliğini sağlamaktır. Daha sonra yaralı yerde yatarken ilk yapılacak iş nefes alıp almadığını kontrol etmektir.” dedi.

Dr. Yılmaz yaklaşık 1 saat süren eğitim programı boyunca yaralanmalar, kalp krizi, yangın, trafik kazaları ve boğulmalarla ilgili bilgiler verdi. Programda ayrıca Heimlich manevrası da uygulamalı olarak gösterildi.