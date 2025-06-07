Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye eski stadında kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret ederek hem besicilerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yalçın’ın samimi sohbeti ve hayır temennileri pazara bayram havası kattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her türlü ihtiyacın düşünüldüğü, modern donatılarla donatılmış alanda besicileri tek tek ziyaret ederek hem hâl hatır sordu hem de bereketli kazançlar diledi.

“Reşadiye Kurban Satış ve Kesim Alanımız, sadece bir pazar yeri değil; burada alın teri var, sabır var, helal kazanç var. Hemşehrilerimizle ve emekçi besicilerimizle bir araya gelmek bizler için kıymetli. Allah kurban ibadetini kabul eylesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun,” diyen Başkan Yalçın, pazar alanının her yönüyle örnek teşkil ettiğini vurguladı.

DEV BOĞA GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Ziyarette en çok ilgiyi görenlerden biri ise Başakpınarlı besici Mehmet Raşit Altınok ve pazara getirdiği 1.230 kilogram ağırlığındaki dev boğa oldu. "Pazarın şampiyonu" olarak anılan boğa, büyüklüğüyle dikkat çekerken, şu ana kadar bir alıcı çıkmadı.

Altınok, boğa için 350 bin TL fiyat belirlediklerini belirterek, “Emek verdik, özenle büyüttük. Şimdi de kurbanlık olarak nasibini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.