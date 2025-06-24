Kayseri Talas Belediyesi'nin, yaz tatiline giren çocukların karne coşkusunu kutlamak amacıyla başlattığı etkinlikler dizisinin önemli bir parçası olan "Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği", geleneksel ve modern oyunları bir araya getirerek çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Yenidoğan Mahallesi Anneler Parkı'nda geniş bir katılımla gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri, dolu dolu bir gün geçirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen halat çekme yarışması ve çuval yarışması, hem rekabeti hem de eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılardan büyük ilgi gördü. Miniklerin yüzleri, rengarenk yüz boyama etkinlikleriyle şenlenirken, park alanı çocuk cıvıltıları ve kahkahalarla doldu.

Şenlikte geleneksel oyunların yanı sıra modern ve eğitici aktiviteler de yer aldı. Çocuklar, teknoloji atölyesinde yeni beceriler edinme fırsatı bulurken, akıl ve zeka oyunları ile zihinsel gelişimlerine katkıda bulundular. El becerilerini ve yaratıcılıklarını sergiledikleri atölye çalışmaları da yoğun ilgi gördü. Ayrıca, çocukluk anılarının vazgeçilmezi klasikleşmiş sandalye kapmaca oyunu da şenliğe neşe kattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğin çocukların hem eğlenerek sosyalleşmelerini hem de geleneksel oyunları tanımalarını amaçladığını belirtti.

Başkan Yalçın, "Çocuklarımızın karne heyecanını bu tür kapsamlı ve sürekliliği olan şenliklerle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların neşesi ve gülümsemesi, yaptığımız tüm çalışmaların en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi.

Şenlik boyunca aileler de çocuklarının eğlencesine ortak olurken, Talas Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocukların gelişimine destek olmaya ve onlara unutulmaz anlar yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.